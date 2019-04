giełda 1 godzinę temu

Deloitte: Przychody klubów fitness wzrosły r/r do 4,2 mld zł w 2018 r.

Przychody klubów fitness w Polsce wzrosły do 985 mln euro (czyli 4,2 mld zł w 2018 r.) wobec 872 mln euro rok wcześniej, wynika z szóstej edycji raportu "The European Health & Fitness Market 2019", przygotowanego przez firmę Deloitte we współpracy z organizacją EuropeActive. Z oferty klubów fitness korzysta już blisko 3 mln Polaków, w 2017 roku było to 2,91 mln osób.