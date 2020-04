Detalion Games pozyskał 1,4 mln zł w kampanii crowdfundingowej

"To pierwsza zrealizowana przez nas oferta publiczna podzielona na dwie transze. Pierwsza transza, w ramach tzw. cichej rundy inwestycyjnej, została skierowana do członków Klubu 149. W niecałe 24 godziny inwestorzy złożyli skuteczne deklaracje objęcia akcji o wartości ponad 1 mln zł. Druga to kampania equity crowdfundingu, czyli crowdinvestingu, na CrowdConnect.pl. Została ona zakończona w niespełna 30 minut. Zainteresowanie inwestorów znacznie przekroczyło wielkość oferty. Chwilę po godzinie 10-ej mieliśmy niewielkie problemy serwerowe z jednoczesną obsługą takiego ruchu, za co przepraszamy. Ważne, że problem został zdiagnozowany i sytuacja nie powinna się powtórzyć przy kolejnych emisjach" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.