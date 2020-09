Develia rozpoczęła sprzedaż 214 mieszkań w II etapie Os. Latarników w Gdańsku

W II etapie Osiedla Latarników powstaną trzy 7-piętrowe budynki z mieszkaniami o powierzchni od 30 do 109 m2, podano.

"Letnica jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Gdańska. Jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum i jednocześnie umożliwia szybki dojazd do głównych tras wyjazdowych z miasta. Jej niewątpliwym atutem jest także bliskość plaż Zatoki Gdańskiej. Ponadto mieszkania na Letnicy wciąż są konkurencyjne cenowo względem nieruchomości w innych dzielnicach w pasie nadmorskim lub sąsiadujących z centrum. To zwiększa atrakcyjność inwestycji, zarówno dla osób, które kupują mieszkanie dla siebie, jak i pod kątem wynajmu. I etap Osiedla Latarników cieszył się dużą popularnością, 90% lokali jest już sprzedanych, chociaż termin realizacji to koniec przyszłego roku. Spodziewamy się równie dużego zainteresowania w przypadku II etapu" - powiedział członek zarządu Develii Mirosław Kujawski, cytowany w komunikacie.