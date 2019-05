Diners Club Polska: Odsetek Polaków, którzy wyjadą na wakacje w br. spadł do 54%

"Tegoroczne wyniki są mniej optymistyczne. W zeszłym roku blisko 70% badanych planowało wakacyjny wyjazd. Ponad 41% chciało spędzić go w Polsce, natomiast 27,5% na urlop wybrałaby się za granicę. W porównaniu do 2018 r., więcej osób wyjedzie tylko do miejsc, które leżą na Starym Kontynencie ale poza UE" - powiedziała Monika Masztakowska z Diners Club Polska, cytowana w komunikacie.