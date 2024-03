Dino Polska pokazało wyniki. Zyski niższe od szacowanych

W czwartym kwartale 2023 r. zysk netto wynik grupy Dino Polska wyniósł 348,4 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. To nieco mniej niż rynkowy konsensus, który zakład wynik na poziomie 398,8 mln zł.

EBIT wyniósł 459,6 mln zł i był o 12,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy zakładali 522,8 mln zł. Z kolei EBITDA wyniosła 553,5 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał, że będzie na poziomie 614,9 mln zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wódka w dyskontach za 10 zł. "Tak korporacje sprały mózgi Polakom"

Natomiast przychody grupy wyniosły 6,7 mld zł. Analitycy spodziewali się kwoty nieco wyższej (6,9 mld zł).

Przychody Dino za cały 2023 r. wyższe

Spółka podała też dane za cały 2023 r. Wynika z nich, że Dino miało 25 mld 666,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29,6 proc. w porównaniu z danymi za 2022 r.

Zysk netto wzrósł natomiast o 24,1 proc. rok do roku i wyniósł 1 mld 405,3 mln zł. EBITDA natomiast wzrosła o 21,5 proc. rdr. (2 mld 232,7 mln zł). Marża EBITDA za 2023 r. wyniosła 8,7 proc., podczas gdy za 2022 r. było to 9,3 proc.

Wzrost sprzedaży like-for-like (LFL, czyli sprzedaż w sklepach funkcjonujących co najmniej rok; to wskaźnik pozwalający mierzyć efektywność sieci sklepów) wyniósł w 2023 r. 17,2 proc. wobec 28,5 proc. rok wcześniej. W samym czwartym kwartale 2023 r. LFL wzrósł o 8,7 proc. rdr. (16,3 proc. kwartał wcześniej).

Koszt własny sprzedaży wzrósł w 2023 r. o 31,3 proc., do 19.741,5 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 25,9 proc., do 3.878,4 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 21,3 proc., do 173,7 mln zł.

Jednocześnie spółka podała w raporcie, że świeże produkty odpowiadały za 40 proc. sprzedaży grupy w 2023 r.

Nowe markety, inwestycje i spadek długu

Przez cały 2023 r. Dino Polska otworzyło 250 nowych marketów. Na koniec roku sieć posiadała tym samym 2 tys. 406 sklepów, co oznacza wzrost o 12 proc. węcej rdr. Łączna powierzchnia sali sprzedaży wyniosła 947,919 m kw.

Polska sieć handlowa inwestuje też w rozwój. Na ten cel w 2023 r. przeznaczyła 1,2 mld zł.

Spada też dług grupy Dino. Na koniec grudnia 2023 r. wyniósł 964,8 mln zł, co oznacza spadek o 31,9 proc. rdr. Jednocześnie wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,4x na ostatni dzień grudnia 2023 r. i był na niższym poziomie niż na koniec 2022 r. (0,8x).

Grupa wypracowała w 2023 r. 1.771,5 mln zł środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, o 518,1 mln zł mniej niż w 2022 r.

Dino o prognozach na 2024 r.

Dino Polska liczy w 2024 r. na niski dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL. Chce też, by marża EBITDA wróciła do długoterminowego trendu wzrostowego, ale będzie to wyzwaniem.

Oczekujemy, że w 2024 r. otworzymy więcej sklepów niż w 2023 r., a całkowita liczby marketów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent – napisał w liście do akcjonariuszy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

"Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby konsumentów tak, by w obliczu wzrostu dochodów rozporządzalnych pozwoliło to wygenerować niski dwucyfrowy wzrost sprzedaży like-for-like. Podejmujemy starania, aby nasza marża EBITDA wróciła do długoterminowego trendu wzrostowego. Będzie to jednak wyzwaniem, gdyż 2024 r. to kolejny rok wzrostu kosztów działalności i uatrakcyjniania oferty cenowej sklepów Dino dla konsumentów. Rosnąca skala działalności i dyscyplina kosztowa będą nas wspierać w dążeniu do tego celu i jednocześnie wzmacniać fundamenty naszej firmy, aby efektywnie realizować jej dalszy rozwój" - wyjaśnił też Michał Krauze.

Spółka podała w raporcie, że łączne nakłady inwestycyjne w trwających roku wyniosą ok. 1,5-1,6 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój sieci sklepów, na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

wyniki giełda dino

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.