Disney+ nadchodzi. Gigant wydaje wielkie pieniądze i spada na giełdzie

Akcje Walta Disneya w notowaniach pozagiełdowych w środę spadają o 3,3 proc., a przez moment traciły nawet ponad 5 proc. A jeszcze pod koniec lipca firma świętowała historyczny rekord. Wartość rynkowa doszła wtedy do 264 mld dol.

Wiele oczekiwano po przejęciu wytwórni Twenty-First Century Fox - Disney wydał na to 71 mld dol. - oraz konsolidacji przejętego w pakiecie serwisu streamingowego Hulu. Rynek spodziewał się zysków bliskich rekordów. Nic takiego się jednak nie wydarzyło.

Przychody Disneya, i owszem wzrosły o aż 33 proc. Co z tego, skoro zyski szły w zupełnie odwrotną stronę? Wynik netto spadł do 1,8 mld dol. w drugim kwartale roku z 2,9 mld dol. rok temu. Analitycy są rozczarowani. Ewidentnie zaszkodził wydatek wielkich pieniędzy na przejęcia.

Zobacz też: "The Witcher". Zwiastun produkcji Netfliksa

Netflix może zacząć się obawiać

Straty przynosi przede wszystkim działalność, która ma się stać wkrótce konkurencją dla Netfliksa. Strata operacyjna serwisów streamingowych wzrosła z 168 mln dol. do 553 mln dol. w drugim kwartale.

Tu podano nawet ciekawe szczegóły. Cena pakietu usług trzech serwisów streamingowych: ESPN+, Disney+ i Hulu ma kosztować zaledwie 13 dol. miesięcznie w USA. Oferta, a zarazem sam Disney+ rusza w listopadzie. Gdyby kupować dostępy do tych serwisów oddzielnie, zapłaci się o 5 dol. więcej.

Włączany w struktury Disneya Hulu kosztuje obecnie 5,99 dol. miesięcznie z reklamami i 11,99 dol. bez reklam. Za ESPN+ trzeba płacić 4,99 dol. miesięcznie, a przewidywana cena samego Disney+ to 6,99 dol.

W najbliższym czasie dojdzie zresztą do rozmnożenia oferty. Obok Netfliksa i Disneya swoje nowe produkty wideo w sieci wprowadzą producent iPhoneów Apple, należący do AT&T Time Warner HBO tworzy serwis HBO Max (wiosna 2020), plany ma też NBCUniversal, należący do Comcastu, który przegrał licytację o Twenty-First Century Fox z Disneyem.