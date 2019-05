DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 177,8 mln zł w br.

"Pierwsze miesiące bieżącego roku charakteryzowały się bardzo niską aktywnością analizowanych przez nas deweloperów na rynku długu korporacyjnego. Do dnia publikacji niniejszego raportu jedynie 3 z 15 analizowanych spółek [Ronson, Atal, Vantage Development] zdecydowało się na przeprowadzenie emisji obligacji, pozyskując w ten sposób łącznie 177,8 mln zł. W tym samym czasie analizowane przez nas podmioty dokonały wykupów na łączną kwotę 187,4 mln zł. Oznacza to, że w pierwszych miesiącach 2019 r. pozyskany przez analizowane spółki nowy kapitał nie przekroczył poziomu wymagalnych w tym samym okresie zobowiązań z tytułu emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

"W bieżącym roku analizowane przez nas podmioty są zobowiązane do wykupu 580 mln zł, zaś łączny outstanding do końca 2023 roku wynosi ponad 3,3 mld zł. W naszej ocenie, możliwy jest scenariusz,w którym tegoroczny poziom wykupów przekroczy wartość nowych emisji. Dodatkowo, jesteśmy zdania, że większość z ujętych w raporcie deweloperów nie będzie mieć problemu z terminową obsługą zapadającego w tym roku długu obligacyjnego. Sądzimy jednak, że w przypadku Polnord oraz i2 Development będzie to zadaniem bardziej wymagającym" - dodano.