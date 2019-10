DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r w III kw.

"W III kwartale 2019 r. ujęci w raporcie deweloperzy zakontraktowali 4 806 mieszkań w porównaniu z 4 590 mieszkań sprzedanych we wcześniejszym kwartale, co oznacza 4,7-proc. wzrost. Dane te są dla nas potwierdzeniem, że na rynku cały czas utrzymuje się wysoki popyt na mieszkania, szczególnie wśród kupujących na własne potrzeby. Zestawiając ze sobą dane podsumowujące pierwsze trzy kwartały roku, okazuje się, że w I-III kw. 2019 r. analizowane podmioty osiągnęły wolumen kontraktacji lokali na poziomie 13 977 wobec 14 774 w I-III kw. 2018 r. (-5,4% r/r). Spadek w danych skumulowanych jest efektem słabego pod względem sprzedaży I kw. 2019 r., w którym większość deweloperów miała istotne problemy z uzupełnianiem oferty. Warto też mieć na uwadze, że ze względu na przyjętą metodykę nie uwzględniamy w raporcie wszystkich deweloperów z rynku akcyjnego GPW publikujących dane sprzedażowe. Uwzględniając kontraktację firm nieujętych w raporcie okazuje się, że sprzedaż w roku bieżącym jest bardzo podobna do tej w roku

poprzednim" - czytamy w komunikacie.