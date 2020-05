DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

Pomoc z Funduszu Gwarancji Płynnościowych adresowana jest do dużych i średnich przedsiębiorstw. To jeden z elementów tarczy antykryzysowej, w ramach której udzielane są gwarancje zabezpieczające kredyty dla przedsiębiorców. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to pierwszy w Polsce program pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską, podano.