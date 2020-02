Do biura Rzecznika MŚP wpłynęło 2,3 tys. spraw w 2019 r.

Abramowicz podkreślił, że będą to grupy robocze o stałym charakterze. "Próbowaliśmy zgłaszać sprawy do urzędu to trwało długo: zgłaszaliśmy, czekaliśmy na odpowiedź, potem musieliśmy uzupełniać, podczas gdy te porozumienia sprawiają, że mamy stale obradujący zespół. Jeżeli coś się dzieje, udajemy się do osób, które są delegowane do współpracy z Rzecznikiem i to nam pomaga szybko działać" - wyjaśnił.