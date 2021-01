Do grona polskich partnerów realme dołączą morele.net oraz empik.com

"Plany marki na 2021 rok to utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, a także powiększanie produktowego portfolio, m.in. o szerszą grupę akcesoriów oraz rozwiązań AIOT. Istotny będzie także rozwój biznesowy i pozyskanie kolejnych partnerów, tak aby wprowadzić realme do ścisłego TOP 5 smartfonowych marek na rynku polskim. W najbliższym czasie możemy spodziewać się oferty realme u wszystkich operatorów komórkowych w Polsce, a tym samym pokrycia przez producenta wszystkich kluczowych kanałów sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Marka realme obecna jest w Polsce od kwietnia 2020 roku. W tym czasie na rynku debiutowało 13 modeli smartfonów oraz towarzyszące im akcesoria - smart watche oraz słuchawki. realme nawiązało również współpracę z kluczowymi dystrybutorami oraz największymi sklepami z elektroniką użytkową. Urządzenia marki trafiły do oferty operatorów Play oraz Plus. Zyskały również uznanie konsumentów, co przejawia się rosnącą w siłę społecznością użytkowników smartfonów realme, podano także.