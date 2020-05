Do Twisto aplikowało ok. 250 tys. Polaków od debiutu karty i aplikacji w X 2019

"Zainteresowanie Twisto okazało się nawet większe niż się spodziewaliśmy. Stale pozyskujemy nowych klientów i rozwijamy ofertę. Od momentu debiutu niemal co miesiąc dodawaliśmy do aplikacji nową funkcjonalność. Jeszcze w tym roku nasi klienci zyskają możliwość rozłożenia większego zakupu na raty przez aplikację w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu. To unikalne rozwiązanie w Polsce i Europie i bardzo wygodne narzędzie, pomagające zarządzać płynnością domowego budżetu. Wierzę, że będzie szczególnie przydatne w czasach COVID-19. Pracujemy też nad wdrożeniem płatności Apple Pay" - powiedział CEO i założyciel Twisto Michal Smida, cytowany w komunikacie.

"Od debiutu karty i aplikacji Twisto w Polsce, kilkukrotnie skrócił się czas akceptacji wniosków klientów. Dzięki automatyzacji, proces od zakończenia rejestracji do decyzji o przyznaniu limitu kredytowego zajmuje średnio kilka minut. Nie jest też wymagane zdjęcie dowodu osobistego" - czytamy w komunikacie.

W ostatnim czasie zmienił się też profil klienta Twisto, podkreśliła także firma. Od początku roku udział kobiet w portfelu klientów wzrósł do 66% z 43%. Jednocześnie w okresie od stycznia do kwietnia średni przyznawany limit kredytowy wzrósł o 33%.

"To dobry kierunek zmian w portfolio naszych klientów. Nasze doświadczenie z Czech pokazuje, że kobiety po 30. roku życia z wysoką zdolnością kredytową, a co za tym idzie - z wyższym miesięcznym limitem, to najbardziej aktywny klient, który chętnie sięga po przesunięcie płatności i reguluje swoje zobowiązania na czas. Obserwujemy też wzrost wartości wydatków dokonywanych z Twisto, co może wynikać m.in. z odwrotu od gotówki i płatności za pobraniem" - skomentował Smida.

Klient Twisto w Polsce ma średnio 33 lata i 820 euro miesięcznego przychodu. Dokonuje z Twisto około 11 transakcji w miesiącu. Ponad 70% użytkowników aplikacji ma wykształcenie wyższe lub średnie.

Twisto oferuje klientom bezpłatny limit kredytowy do 45 dni i możliwości przesunięcia płatności na kolejny okres rozliczeniowy przez aplikację. Oprócz tego klienci korzystają z funkcji Split, czyli łatwego podziału rachunku na kilka osób, Google Pay, cashback w ponad 850 sklepach i kategoryzacji wydatków. Niedawno fintech jako pierwszy w Europie Środkowej otrzymał od Mastercard certyfikat Digital First, który umożliwia oferowanie klientom karty wirtualnej bez konieczności uprzedniego zamówienia karty plastikowej. Dzięki temu użytkownik może ruszać na zakupy od razu po zakończeniu rejestracji i przyznaniu limitu kredytowego. Twisto zobowiązało się do całkowitej rezygnacji z wydawania kart plastikowych do końca 2024 r., podano w materiale.

Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. Oprócz aplikacji oferuje również nowatorską formułę zakupową "kup teraz, zapłać później" na jedno kliknięcie, dzięki której klient ma aż 21 dni na zapłacenie za e-zakupy bez rejestracji i dodatkowych kosztów. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.

