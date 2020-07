Dobre nastroje utrzymują się na giełdach; na złotym spokojnie

Złoty w relacji do wielu głównych walut pozostaje w bardzo szerokim trendzie horyzontalnym. Dzisiaj zapewne nie pojawią się na rynku impulsy, które mogłyby zdecydować o wyjściu z tego zakresu wahań cen, w którym PLN przebywa już od kilku tygodni.

Atmosfera w Hong Hongu nie jest sprzyjająca dla biznesu. Polityczna wojna pomiędzy Chinami a "resztą świata" przybiera na sile. Pekin dąży do zmian, w tym dotyczących banków, a USA starają się postawić w roli obrońców praworządności. Rząd Wielkiej Brytanii może zezwolić prawie 3 milionom obywateli Hong Kongu na relokację do Wielkiej Brytanii, co mogłoby oznaczać krach tamtejszej gospodarki, który nie byłby bez wpływu na atmosferę inwestycyjną w całej Azji.