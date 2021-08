EBITDA w górę prawie o 100 proc. Wirtualna Polska Holding pokazała wyniki

Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 218 mln złotych, zysk netto 42,7 mln zł, a skorygowana EBITDA to 77 mln zł, co oznacza wzrost o 99 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2020 roku.