Dolar najdroższy od dwóch lat po obniżeniu stóp przez Fed

Takie podejście kapitału spekulacyjnego może wynikać z oczekiwań wobec Europejskiego Banku Centralnego i de facto związanych z nimi obaw o stan europejskiej gospodarki, przez co EUR znajduje się pod silną presją podażową. Zeszły tydzień przyniósł potwierdzenie tych obaw w postaci słabych odczytów z poszczególnych gospodarek Strefy euro. Oprócz PMI dla niemieckiego przemysłu i wskaźnika nastrojów w tamtejszym biznesie zawiódł też PKB Eurolandu - wzrost w II kw. 2019 r. wyniósł zaledwie 1,1% rok do roku i 0,2% kwartału do kwartału. W połączeniu z niską inflacją na poziomie 1,1% r/r, wyłania się obraz gospodarki, która wymaga interwencji dużo bardziej, niż łagodzące politykę monetarną Stany Zjednoczone.