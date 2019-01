Dolar osłabia się po 'gołębim' komunikacie Fed, złoty w górę

Przekaz ten spowodował natychmiastowy odpływ kapitału od amerykańskiego dolara i wzrosty na walutach rynków wschodzących, co zostało doskonale odzwierciedlone w notowaniach złotego. USD/PLN w ciągu kilkunastu minut po komunikacie zniżkował 0,75% i spadł do poziomu 3,7260. Dziś rano notowany był już grosz niżej, na poziomie 3,7160. Tym samym przełamane zostało lokalne wsparcie i otwarta droga do nieodległego już dołka z października ubiegłego roku, a następnie do półrocznych minimów w okolicach 3,64. Złoty umacnia się również w relacji do euro, choć w dalszym ciągu EUR/PLN porusza się w obszarze trwającej od listopada konsolidacji w zakresie 4,2770 - 4,3020, zmierzając obecnie stronę jej dolnego ograniczenia.