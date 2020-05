Dom Development: Euro Styl uruchomił sprzedaż 45 mieszkań w Gdańsku

"W budynku, którego sprzedaż się właśnie rozpoczęła, przyszli mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 45 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o metrażach od 36,93 do 74,31 m2, w cenach pomiędzy 258 510 zł a 433 368 zł. Do dyspozycji mieszkańców będą też windy, komórki lokatorskie i rowerownie" - czytamy w komunikacie.

"Zielony Południk to doskonałe miejsce dla osób, które chcą żyć bliżej natury. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji liczne alejki, skwery z ławkami, kamienne lapidarium, zielniki, grillowisko z pomostem oraz bogatą infrastrukturę sportową, między innymi boisko do streetballu i strefę crossfit. Projekt osiedla został pomyślany w taki sposób, by sprzyjać integracji sąsiedzkiej oraz aktywnemu spędzaniu czasu" - powiedział dyrektor marketingu w Euro Stylu Bartosz Podgórczyk, cytowany w komunikacie.