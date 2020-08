Dom Development: Euro Styl uruchomił sprzedaż 65 mieszkań w Rumi

"W ramach Osiedla przy Błoniach zostanie wprowadzonych do sprzedaży 65 mieszkań w 4-piętrowym budynku należącym do drugiego etapu inwestycji. Do oferty trafią mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, o metrażach od 34 m2 do 68 m2 w cenach od 5976 zł/m2 do 6640 zł/m2. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 54 miejsca parkingowe w hali garażowej oraz 114 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym przynależącym do czterech budynków" - czytamy w komunikacie.