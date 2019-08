Dom Development podtrzymuje cel 3 500 przekazań w 2019 r.

"Podtrzymujemy roczne oczekiwania przekazania ok. 3 500 lokali klientom. Z pozostałych do przekazania planujemy ok. 850 w III kw. i ok. 1000 w IV kw. To by oznaczało, że kwartalne przekazania w tym roku będą się przedstawiały następująco: 1 215, 440, 850, 1000. To ma wpływ także na przewidywalność wyników" - dodał wiceprezes.