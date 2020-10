Dom Development widzi silny popyt, rozpoczął budowę ok. 2 tys. lokali w III kw.

"Trzeci kwartał 2020 roku to kolejny, który w całości przypadł na czas epidemii COVID-19 w Polsce. Był to okres względnej stabilizacji, 'nowej normalności'. Po silnym odbiciu w maju i czerwcu, popyt utrzymywał się na wysokim poziomie we wszystkich segmentach rynku. Mimo dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym, ceny mieszkań utrzymywały się na poziomach sprzed epidemii. W odpowiedzi na silny popyt, w III kwartale 2020 r. grupa rozpoczęła budowę ponad 2 000 lokali. Istotnie zwiększyliśmy ofertę, zwłaszcza w Trójmieście i Wrocławiu" - napisał Szanajca w komentarzu rynkowym.