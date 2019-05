Donald Tusk uderza w PiS węglem z Donbasu. Mówi o truciu polskich dzieci rosyjskim węglem

- To niezwykle dziwna forma patriotyzmu - sprowadzać rosyjski węgiel z okupowanego Donbasu, finansować imperialne pomysły Putina dając mu 3,5 mld zł rocznie za ten surowiec, by mógł zagrażać naszym najbliższym sąsiadom i jeszcze truć tym rosyjskim węglem polskie dzieci - kpił Donald Tusk, czym nawiązywał do ujawnionego przez dziennikarzy "DGP" procederu importu węgla z kontrolwanego przez separatystów ze wsparciem Rosjan Donbasu do Polski. Jak wyjaśniali autorzy tekstu, od marca 2017 r. do września 2018 r. trafiło w sumie 304 tys. ton antracytu z Donbasu. Ponadto do Polski trafia węgiel wydobywany w Rosji.