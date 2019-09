Doniesienia z EBC i obietnice wyborcze katalizatorem zmienności na złotym

Dziś o godz. 13:45 rynek oczekuje niewielkiej obniżki stóp procentowych w eurolandzie. Dokładniej, analitycy wskazują na potencjał obniżki stopy depozytowej do -0,5% z obecnego poziomu -0,4%. Ponadto, inwestorzy czekają na ogłoszenie programu skupu aktywów. Jednak więcej czasu inwestorzy spędzają na zastanawianiu się, co dodatkowo ogłosi prezes EBC. Może to być na przykład bardzo ,,gołębi" ton wypowiedzi i wskazanie na potencjał dalszych obniżek. Jeżeli rynek uzna, że jeszcze w tym roku może nas czekać koleje cięcie stóp, np. do -0,6%, może być to pozytywny sygnał dla złotego i innych walut rynków wschodzących, które mają względnie wysokie, nominalne stopy procentowe.