Dostawa 100 tys. ton amerykańskiej ropy WTI dla PKN Orlen dotarła do Gdańska

"Kilka dni temu do Gdańska dotarła dostawa 100 tys. ton amerykańskiej ropy dla PKN Orlen" - poinformował Leszczyński w kuluarach konferencji prasowej.

PKN Orlen zapowiadał wówczas, że analizuje możliwości włączenia kierunku amerykańskiego na stałe do swojego portfela dostaw ropy w ramach kontraktu terminowego.

Obecnie 50% surowca przerabianego w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku rosyjskiego, a w przypadku całej Grupy Orlen jest to ponad 40%. Jeszcze w latach 2012-2013 udział ropy spoza kierunku wschodniego w produkcji rafineryjnej całej grupy kapitałowej wynosił zaledwie 5%, podano także.

PKN Orlen jako pierwszy sprowadził do Polski surowiec z USA po zniesieniu obowiązującego od lat 70-tych XX wieku embarga na jego eksport. Wtedy został on skierowany po raz pierwszy do przerobu w płockiej rafinerii.