DPD Polska oddała do użytku sortownię regionalną w Rudzie Śląskiej

Sortownia w Rudzie Śląskiej pełną funkcjonalność osiągnie w I kwartale 2021 r. W pierwszej fazie rozruchu uruchomione zostały strefy manualne oraz crossdocki, co umożliwia obsługę 90 tys. paczek na dobę. W drugim etapie oddany do użytku został Line Sorter sortujący 100 tys. przesyłek na dobę. Ostatnia faza zaplanowana jest na połowę listopada. Nastąpi wówczas uruchomienie Loop Sortera. Po osiągnięciu pełnej wydajności sortownia będzie obsługiwać od 280 tys. do 300 tys. paczek na dobę. W okresach wzmożonego zapotrzebowania na usługi kurierskie, takie jak sezonowe szczyty paczkowe czy kryzys pandemiczny, jej sprawne funkcjonowanie zapewni nawet 300 osób, wskazano również.

"Decentralizacja procesów poprzez otwieranie sortowni regionalnych jest zgodna z założeniami DPDgroup mającymi na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności kurierskiej na środowisko. Ponadto DPD Polska regularnie dokonuje certyfikowanych zakupów tzw. zielonej energii, co przyczynia się do obniżenia śladu węglowego. Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku nabyliśmy z tego źródła 2 mln kWh, a w całym roku 2019 dwukrotnie więcej. Firma we wszystkich nowych oddziałach instaluje panele fotowoltaiczne. Działają już w Rudzie Śląskiej, Słupsku i Kaliszu. Przygotowujemy się też do wdrożenia własnej floty samochodów elektrycznych, które będą doręczać przesyłki w centrach dużych i średniej wielkości miast. Pierwsze własne stacje ładowania stanęły właśnie w Krakowie i Kaliszu" - dodał Nawłoka.