Dr Irena Eris zawiesza inwestycje przez wzrost kosztów pracy i cen energii

"Głównie dlatego, że pojawiają się bardzo wysokie koszty dodatkowe. Głównym z nich jest wzrost wynagrodzenia pracowników. Trzeba podnosić pensje i to jest poważny wzrost kosztów. Drugim elementem jest wzrost cen energii. Mówi się, że będziemy płacili mniej, ale na razie płacimy więcej. Te wzrosty trzeba umieścić w budżecie. Kolejny koszt to PPK i PPE, na które my się zdecydowaliśmy. To też spory koszt dla przedsiębiorstwa. Dlatego chwilowo wstrzymaliśmy dalsze inwestycje. Nie mamy potrzeby, żeby szybko coś zbudować, w związku z tym uznaliśmy, że chwilę poczekamy i spróbujemy dostosować się do warunków na rynku, po to, żeby nie popełnić błędu" - wyjaśnił Orfinger.