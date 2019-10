Drago opublikowało pierwszą zapowiedź gry 'FrostFall', premiera w 2020 r.

"Od dłuższego czasu pracujemy nad najważniejszym dla spółki tytułem, który dziś z przyjemnością ogłaszamy. To gra typu FPS/survival z bardzo głęboką historią i dużym, otwartym światem w klimacie post-apokaliptycznym o nazwie 'FrostFall'. To, co może spodobać się graczom to na pewno dojrzała, nieoczywista i wielowątkowa fabuła. W kwestiach technicznych zdecydowaliśmy się na rozwiązania, które według mojej wiedzy nie pojawiły się jak dotąd w żadnej innej grze. Jednym z nich będzie dynamiczny system pogody - dla przykładu, jeśli w grze spadł śnieg, a następnie wyszło słońce, gracz będzie mógł zaobserwować roztapianie się śniegu" - powiedział jeden z założycieli Drago Entertainment Lucjan Mikociak, cytowany w komunikacie.