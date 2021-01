Drago złożyło dokument inf. na GPW, liczy na debiut na NewConnect w I półr.

"Złożyliśmy do GPW dokument informacyjny, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji naszej spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Cierpliwie czekamy na decyzję w sprawie akceptacji dokumentu przez giełdę. Liczymy na dołączenie do grona spółek publicznych w I półroczu tego roku" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.