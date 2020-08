Draw Distance: 'The Masquerade - Coteries of NY' będzie dostępna w Humble Choice

"Bardzo się cieszymy, że 'Koterie' trafią na platformę Humble Choice. To dobry moment na promocję naszej gry, tym bardziej, że jesteśmy już na ostatniej prostej przygotowań do premiery kolejnego tytułu z tej serii, czyli 'Shadows of New York'. Gra trafi do sprzedaży w wersji na PC i konsole już 10 września. Humble Choice jest jedną z najpopularniejszych gamingowych usług abonamentowych na świecie, udział w niej wiąże się z zauważalnym zwiększeniem liczby posiadaczy danej gry na Steamie. W ciągu jednego miesiąca popularność tytułu znacząco rośnie i przyciąga nawet kilkaset tysięcy użytkowników. Liczymy na synergię z premierą 'Shadows of New York'" - powiedział prezes Draw Distance Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.