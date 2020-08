Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Shadows of NY' na PC i konsole 10 IX

"Zakończyliśmy ostatnie testy nowej gry z serii 'Vampire: The Masqerade - Shadows of New York'. Tytuł przeszedł wszystkie certyfikacje. Gra trafi do sprzedaży 10 września i od razu będzie dostępna w wersjach PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jednoczesne udostępnienie gry na wszystkich platformach da nam większe pokrycie w mediach growych i może zadziałać pozytywnie na sprzedaż" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.