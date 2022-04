Druga strona exodusu z Rosji. Polska firma została. Pilnuje bezpieczeństwa atomowego

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie na arenie międzynarodowej rośnie presja na zagraniczne firmy, by opuszczały rosyjski rynek , odcinając w ten sposób prezydenta Władimira Putina od funduszy potrzebnych do dalszych zbrojnych działań.

"Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

APS Energia w Rosji

Do tego dochodzą dwa startupy. Jeden to APS Energia Invest, a drugi APS Energia Tyaga i Transport RUS . Ta druga ma siedzibę w stolicy Rosji i została utworzona niecały rok temu (8 lipca 2021 r.). Miała zajmować się sprzedażą urządzeń dedykowanych dla sektora transportu i trakcji na rynku rosyjskim. Obie spółki – jak przekonuje w rozmowie z money.pl prezes APS Energia Piotr Szewczyk – mają jednak zerowe obroty , co ma związek z wybuchem wojny w Ukrainie.

APS Energia ważna dla rosyjskiego atomu

Przed wybuchem wojny w Ukrainie APS Energia traktowała Rosję jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków. Był to dla polskiej firmy kluczowy kraj, który uwzględniła w swojej strategii na lata 2022-2026. Prezes w rozmowie z money.pl przyznaje, że wojna mocno zaburzyła jednak plany i jest to z punktu widzenia biznesu bardzo trudna sytuacja. W związku z tym chce mocniej zróżnicować źródła przychodów, co zakłada strategia rozpisana do 2026 roku.