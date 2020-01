Duda: Dostęp do kolei jest czasem ważniejszy niż rachunek czysto ekonomiczny

"Komunikacja zbiorowa ma swoją specyfikę. Ona musi być realizowana wszędzie, nieważne czy to zawsze się do końca opłaca - w sensie przelicznika czysto finansowego. To się opłaca w ogólnym rozrachunku, w sensie ogólnorozwojowym. Dlatego są i - mam nadzieję - będą takie połączenia, do których nawet będziemy dokładali, ale żeby one funkcjonowały, bo na innych połączeniach będziemy doskonale zarabiali i będą one przynosiły zyski, które pozwolą pokryć to, że gdzie indziej dotujemy" - powiedział Duda podczas otwarcia II Kongresu Rozwoju Kolei (KRK). Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.