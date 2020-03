Duda: Pakiet pomocowy już jest, będzie przekładany na projekty w najbl. czasie

"Uznałem, że jest przede wszystkim potrzeba wsparcia i przedsiębiorców, i pracowników, bo to oni znajdują się dziś w najgorszej sytuacji, co rzecz jasna przełoży się na całą gospodarkę. W związku z czym ten pakiet musi być bardzo kompleksowy. [...] Pakiet już powstał, on będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy w stanie go wprowadzić" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej.