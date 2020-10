Duże przejęcie europejskiej giełdy. Euronext kupi giełdę w Mediolanie

Przejmując Borsa Italiana Euronext pozyska ok. 25 proc. handlu akcjami w Europie. Na należących do niego rynkach notowanych będzie 28 największych europejskich spółek z prestiżowego indeksu Euro Stoxx 50.

Warszawska giełda również szuka okazji do przejęć, ale wśród rynków mniej rozwiniętych. We wrześniu zarząd poinformował, że podpisał porozumienie w sprawie przejęcie giełdy w Armenii (AMX). Liczymy na to, że przejęcie AMX otworzy możliwości do kolejnych akwizycji spośród rynków mniej rozwiniętych.