Dwa miliony miesięcznie. Comarch tyle straci na decyzji ZUS

Chodzi o umowę, którą ZUS wypowiedział Comarch 20 lutego . Zakład stwierdził, że firma nie wywiązuje się z umowy, co może zagrozić działaniu kluczowych elementów systemu. Wypowiedział tylko część umowy. Prawdopodobnie zarządzanie pozostałymi elementami systemu przejmie poprzedni zarządca - Asseco Poland, który półtora roku temu przegrał przetarg, bo zażądał zbyt wysokiej ceny.

- Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS - podała spółka. Informuje, że jest gotowa do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej.

- W wyniku decyzji ZUS przychody miesięczne Comarch z tytułu realizacji kontraktu będą mniejsze o ok. 1,9 mln zł netto, co stanowi niewielką część przychodów grupy, które przekraczają znacząco 1 mld zł rocznie. W związku ze zmniejszeniem zakresu usług, odpowiedniemu dopasowaniu ulegnie również poziom kosztów realizacji kontraktu. W efekcie sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy Comarch - powiedział Konrad Tarański, wiceprezes i dyrektor finansowy.

- Zgodnie z potwierdzonymi przez ZUS ocenami na miesiąc przed zakończeniem okresu przejściowego Comarch osiągnął 95 proc. gotowości do przejęcia systemu, a potem ZUS odmówił dalszej weryfikacji gotowości, co uniemożliwiło Comarch możliwości wykazania bezpośrednio do ZUS swoich kompetencji w pozostałych 5 proc. zakresu - argumentuje spółka.