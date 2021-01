Dworczyk: Do Polski trafi łącznie ok. 6 mln dawek szczepionki do końca I kw.

Do końca I kwartału do Polski ma trafić łącznie ok. 6 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19, co ma pozwoli przyjąć szczepionkę 3 mln osób.

"Co tydzień do Polski w każdy poniedziałek rano samolotem cargo przylatuje około 350 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer. I tak będzie - przynajmniej na ten moment taką mamy deklarację producenta - tak będzie do końca marca. Jeśli chodzi o szczepionki firmy Moderny, które zostały ostatnio zarejestrowane, do końca stycznia dotrze do Polski 70 tys. dawek, a następnie w kolejnych dwóch kolejnych miesiąca po trzysta kilkadziesiąt tysięcy, co łącznie do końca marca spowoduje, że do Polski trafi 840 tys. dawek szczepionki Moderna , co w konsekwencji pozwoli nam zaszczepić mniej więcej 420 tys. osób" - powiedział Dworczyk podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia.