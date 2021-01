Dworczyk: Do Polski trafiło dziś 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys.

Do Polski dotarło dziś 176 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNtech, zamiast 360 tys., jak wynikało z wcześniejszego harmonogramu dostaw, poinformował szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Do połowy lutego do Polski trafi o ok. 360 tys. mniej dawek szczepionki firmy Pfizer, niż początkowo planowano.