Dworczyk: Grupa osób zaszczepionych lub zarejestrowanych sięga ok. 2,95 mln

Jednocześnie przypomniał, że ramach solidarnościowego mechanizmu w I kw. do Polski mają zostać dostarczone szczepionki na zaszczepienie 3,1 mln osób. Zaszczepionych i zarejestrowanych jest obecnie 2,95 mln osób, co oznacza, że pozostało tylko 150 tys. wolnych terminów.

"Na godz. 10:00 w całej Polsce zostało już tylko 150 tys. wolnych terminów i bardzo często są to pojedyncze terminy w wielu miastach, jak Warszawa. W innych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach już wolnych miejsc nie ma. Podział wygląda w taki sposób, że 2,95 mln zapisanych terminów bądź zarejestrowanych terminów bądź już osób zaszczepionych to są osoby z grypy 0 i seniorzy powyżej 70. roku życia. [...] I 150 tys. wolnych terminów, udostępnionych rejestracji przez infolinię i e-rejestrację" - podkreślił.

Na terminy, udostępnione w centralnym kalendarzu zapisało się: ok. 100 tys. osób z domów pomocy społecznej, 750 tys. - seniorów powyżej 80. roku życia, którzy zarejestrowali się w ciągu pierwszego tygodnia rejestracji do szczepień populacyjnych, 1,05 mln osób - to zaszczepieni już lub zarejestrowani na szczepienie pacjenci z grupy 0, czyli osoby pracujące w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, 1,05 mln osób to są zarejestrowani seniorzy i terminy zarezerwowane przez punkty szczepień dla pacjentów powyżej 70. roku życia.