Dworczyk: Łącznie powstaje 38 szpitali tymczasowych

Szkoda tylko, że do Szpitala Narodowego przyjmują w praktyce tylko zdrowe osoby. Jak ktoś tam kaszlnie czy zabraknie mu tchu to karetka do razu go wiezie do normalnego szpitala. 38 bezsensownych pokazówek za grube Sasiny aby Morawiecki miał co otwierać w kamerach TVP.