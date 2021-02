Dworczyk: Szczepienia nauczycieli do 60. r.ż. rozpoczną się w przyszły piątek

"Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca czyli do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c czyli do funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, wszystkich tych grup, które są w etapie 1c wymienione" - powiedział Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

Chęć szczepienia nauczyciele i opiekunowie, którzy obecnie pracują w trybie stacjonarnym będą mogli zgłaszać dyrektorom placówek, a ci za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO), przekazywać tę informację dalej, do szpitali węzłowych. Szczepienia tej grupy zawodowej mają się odbywać w szpitalach węzłowych.

Jak podkreślił Dworczyk, w pierwszej kolejności szczepienia nauczycieli obejmą osoby pracujące obecnie w trybie stacjonarnym, a następnie wszystkich pozostałych, którzy nie ukończyli 60. roku życia. Nauczyciele powyżej 60. roku życia będą szczepieni innymi dostępnymi obecnie szczepionkami firmy Pfizer lub Moderna, gdy - zgodnie z harmonogramem szczepień - będzie przypadać ich kolej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zastrzegł, że resort nie uzależnia powrotu do szkół od zaszczepienia nauczycieli.

"Decyzja o tym, czy kolejne roczniki uczniów wrócą do szkół, decyzja która będzie podejmowana na najwyższym szczeblu przez pana premiera ,zależy od wielu czynników, w tym od tego, co dziś dzieje się w szkołach (...)od tego jakie będą wyniki testów, które będą przeprowadzone w przyszłym tygodniu, od tego jaki będzie wskaźnik [...] zakażeń koronawirusem, zachorowań na COVID, od tego wszystkiego co dzieje się również dookoła Polski, na świecie" - powiedział Czarnek.

Podkreślił, że klasy I-III wymagały najpilniejszego powrotu do szkół, ale - jak zaznaczył - pilnie powrotu wymagają również ósmoklasiści, maturzyści i pozostali uczniowie.

"My jesteśmy przygotowani na każdy wariant, również taki, że w miarę szybko uczniowie będą wracać do szkół. Wytyczne w tym względzie też są już przygotowane. Czekamy na opinię epidemiologów i wirusologów, bo to oni mają tutaj zdanie rzeczywiście najważniejsze" - powiedział minister.

Od 18 stycznia nauka dla uczniów klas I-III oraz przedszkoli odbywa się co do zasady stacjonarnie, natomiast uczniowie starszych klas, szkół średnich i wyższych uczą się zdalnie. Termin nauki zdalnej został wydłużony do 14 lutego.

