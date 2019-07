Dworzec Centralny w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków

"Chronimy miejsca ważne dla polskiej kultury i tożsamości. Zachowujemy dla kolejnych pokoleń obiekt, z którym emocjonalnie związani są nie tylko mieszkańcy Warszawy. Dziękuję Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za przeprowadzenie tego wpisu. Bez tej odważnej decyzji, dworzec mógłby podzielić los Supersamu czy Emilii. Ochrona Dworca Centralnego to również wyraz dbałości o dorobek powojennego pokolenia architektów. Należy chronić najlepsze obiekty polskiego powojennego modernizmu, gdyż w ten sposób popularyzujemy dzieła tego stylu i zwiększamy świadomość potrzeby ich ochrony" - powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin, cytowana w komunikacie.

Warszawski Dworzec Centralny został oddany do użytku 5 grudnia 1975 roku, stając się główną stacją stolicy obsługującą ruch dalekobieżny. Budowa bardzo nowoczesnego na owe czasy obiektu trwała 3 lata i była jedną ze sztandarowych inwestycji w Polsce w latach 70. XX wieku. Dzięki temu na dworcu pojawiły się dotychczas niestosowane w Polsce rozwiązania i urządzenia, takie jak ruchome chodniki na pochylniach czy nowoczesne schody ruchome i automatycznie otwieranie drzwi wyprodukowane w krajach zachodnich. Kompleks, w skład którego weszły m.in. hala główna, podziemne perony, przejścia oraz galerie, został zaprojektowany przez architektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Wykonany w stylu późnego modernizmu dworzec bardzo szybko stał się nie tylko kolejowym sercem stolicy, ale także jednym z jej symboli, przypomniano w materiale.

"W zasobach Polskich Kolei Państwowych znajduje się bardzo wiele zabytkowych, pięknych, powstałych w różnych epokach dworców. Niektóre z nich wybudowane zostały jeszcze w XIX wieku i pamiętają czasy początków kolei na ziemiach polskich. Do tej pory jako zabytki bezsprzecznie klasyfikowane były np. dworce neogotyckie czy budowle w stylu dworkowym. Dzisiejsze wydarzenie świadczy o tym, że coraz większe uznanie w środowiskach ekspertów i autorytetów w dziedzinach architektury oraz dziedzictwa narodowego zyskują także inne formy architektonicznie, takie jak modernistyczny Dworzec Centralny" - dodał prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

"Wpis Dworca Centralnego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego był moją inicjatywą. Wynikała ona z przekonania, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków pochodzących z II. połowy XX wieku i jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie konserwatorskiej. Dworzec Centralny jest wyjątkowym obiektem architektury kolejowej oraz przykładem estetyki późnomodernistycznej. Wpis do rejestru pozwoli na prowadzenie wszelkich prac na podstawie zezwolenia konserwatora zabytków i pod jego nadzorem" - podsumował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki.