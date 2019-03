Dzięki Polimerom Police Polska będzie piątym producentem poliolefin w Europie

"Europa już dzisiaj importuje około 1 mln ton polipropylenu rocznie, a do czasu uruchomienia kompleksu Polimery Police skala tego importu wzrośnie do blisko 3 mln ton rocznie" - powiedział dyrektor departamentu handlowego PDH Polska, spółki celowej realizującej inwestycję, Remi Perrin na konferencji prasowej.

Według niego, sama Polska już dzisiaj importuje ok. 435 tys. ton polipropylenu, a do 2022 roku nasz import przekroczy 500 tys.ton.

Grupa Azoty przekonuje, że większość instalacji polipropylenu zlokalizowana jest w Europie Zachodniej, co stwarza geograficzną i logistyczną przewagę projektu grupy pod względem obsługi Europy Centralnej. "70% produkcji Polimerów Police trafi na kluczowe rynki" - zaznaczył Perrin.

Grupa Azoty zakłada, że dzięki Polimerom Police w 2024 roku przychody grupy wzrosną o 2,5 mld zł rocznie, do 12,1 mld zł w porównaniu do 9,6 mld zł w roku 2017, nie licząc wpływu przejęcia Compo Expert. Udział tworzyw sztucznych w strukturze produkcji grupy ma się zwiększyć z 15% do 32%.