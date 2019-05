Dzięki Wiadomościom TVP mają zyski. Spółka Bagińskiego Platige Image wychodzi na prostą

Straty na produkcji filmu animowanego "Fatima" (portugalski współproducent się wycofał), a ostatnio niepowodzenie finansowe "Jeszcze jednego dnia życia" o fragmencie życia Ryszarda Kapuścińskiego sprowadziły na innowacyjną polską spółkę Platige Image problemy. Jednym z jej właścicieli jest nominowany 17 lat temu do Oscara Tomasz Bagiński.

Dwa lata głównie ze stratami wywołały niepokój w bankach, które kredytowały działalność. Spółka po utworzeniu rezerw przekroczyła wymagane przez banki wskaźniki. Na szczęście wygląda na to, że to już koniec złych wiadomości. Pierwszy kwartał w wykonaniu Platige Image w końcu jest na plus.

Spółka zrealizowała niedawno nową wersję głównego wydania "Wiadomości" Telewizji Polskiej. TVP chwaliła się efektami w postaci pojawiających się wirtualnie w studio trójwymiarowych animacji. Miało to kosztować 5,5 mln zł.

O podobne funkcje Platige rozszerzył też możliwości studia sportowego Telewizji Polsat. I pieniądze od tych dwóch odbiorców na tyle poprawiły przychody, że grupa Platige Image osiągnęła w pierwszym kwartale zysk netto 450 tys. zł.

Przychody wzrosły o 26 proc. do 19,4 mln zł, a koszty tylko o 6 proc. I w ten sposób zamiast straty jak przed rokiem, jest zysk.

Nie tylko Wiedźmin dla Netfliksa

Produkcje Platige Image telewidzowie oglądają nie tylko w TVP, ale na wszystkich kanałach. Spółka zrealizowała reklamy na stulecie PKO BP, Mirindy Mix It, T-Mobile "Bez nonsensów", czy postprodukcję europejskiego spotu Toyoty "You make it Corolla" oraz fragment reklamy WieśMac dla MacDonalda.

Polaków ekscytuje jednak szczególnie współpraca z Netfliksem przy produkcji serialu "Wiedźmin". Zawarta w 2017 roku umowa z podpisanym w marcu 2019 aneksem stanowi podstawę do realizacji przez grupę Platige niektórych efektów specjalnych oraz świadczenia przez Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko wybranych usług producenta wykonawczego.

Uzgodniono już wykonanie wybranych efektów specjalnych do pierwszych siedmiu odcinków pierwszego sezonu serii "The Witcher" oraz prowadzone są końcowe ustalenia dotyczące odcinka ósmego. W przypadku realizacji efektów do wszystkich ośmiu odcinków prace potrwają w przybliżeniu do grudnia 2019 roku.

Platige wykonała też sekwencję animacji i podpisał umowę na wykonanie cyfrowych efektów specjalnych.

"Wartość wszystkich wpływów, uzyskanych i planowanych do uzyskania przez grupę Platige Image z tytułu realizacji w pierwszym sezonie produkcji serialu, łącznie z wpływami z tytułu przekazania do Netflix posiadanych praw umożliwiających wyprodukowanie serialu jak i praw dotyczących utworów stworzonych w ramach wykonywania Digital Visual Effects Agreement, nie przekroczy rzędu 10 proc. przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej za rok 2018" - podała spółka. Oznacza to, że przychody wyniosą maksymalnie 7,4 mln zł.

Ważna jest jednak możliwość włączenia Platige do grupy firm, obsługujących tego typu produkcje. Efekty już są. Dla Netfliksa w pierwszym kwartale spółka zrobiła animacje do serii "Love, Death + Robots". To serial złożony z 18 animowanych filmów krótkometrażowych dla dorosłych. Autorami są Tim Miller i David Fincher.

Studio Platige Image wyprodukowało jeden z filmów tej serii. Projekt miał swoją premierę na platformie Netflix 15 marca 2019 roku. Scenariusz wyprodukowanego przez studio Platige Image filmu został oparty na opowiadaniu Joe Lansdale’a pod tytułem Fish Night. Reżyserem ośmiominutowej animacji jest Damian Nenow, który w grudniu 2018 roku wspólnie z Raulem de la Fuente zdobył Europejską Nagrodę Filmową za film "Jeszcze dzień życia" wyprodukowany przez Platige Films. Studio Platige Sound zajęło się dźwiękiem tej animacji.

Ani słowem za to w raporcie Platige nie wspomniano o produkcji kolejnej części cyklu "Legendy Polskie". W lutym spółka poinformowała, że z racji nieznalezienia koproducenta będzie musiała dać Allegro rabat 3 mln zł. Film zostanie ukończony, ale wykonawca do tego interesu dołoży.

