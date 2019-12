Dzień na rynku walutowych oczekiwania rosnąca zmienność, głównie przez GBP

Przewidywane zwycięstwo Partii Konserwatywnej (choć dystans w sondażach w ostatnich dniach istotnie się zmniejszał) doprowadzi do samodzielnego rządzenia i kontrolowanego Brexitu. Wiarygodne wyniki sondażowe poznamy dopiero w nocy, a do tego czasu napięcie będzie dodatkowo rosło za sprawą odczytów kilku danych ekonomicznych.

Istotny wpływ na końcowy wynik wyborów będzie miał udział taktycznego głosowania Brytyjczyków. Dla przypomnienia taktyczne głosowanie wyborców to sytuacja w krajach z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, gdzie głosujący wiedzą, że nie zawsze opłaca się głosować na wybranego przez siebie kandydata z danej partii, ponieważ w praktyce nie ma on szans na zwycięstwo w tym okręgu. Wyborcom korzystniej jest zagłosować taktycznie, czyli na kandydata z partii konkurencyjnej, by uniemożliwić wygraną głównemu przeciwnikowi. W tym roku w Wielkiej Brytanii udział taktycznego głosowania będzie rekordowy i może tak zagłosować ponad 20% Brytyjczyków.