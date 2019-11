EASME: Ruszyła kampania w celu zwiększania zatrudnienia w krajowym sektorze TCLF

"Rozpoczynamy kampanię w której z różnych danych wynika, że roczny obrót sektora TCLF (przemysł: tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczym), w Europie to 200 mld euro, to ok. 225 tys. firm działających w tym sektorze, w których zatrudnionych jest łącznie 2,2 mln osób. Kampania będzie dotyczyła 6 krajów: Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Rumunia, Polska. W Polsce zaproponujemy 3 dni otwarte pracodawców i będzie to Vistula, LPP i CCC, także 3 wizyty w szkołach i 3 spotkania studentów i uczniów z pracodawcami" - powiedziała dyrektor PIOT - Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego Aleksandra Krysiak podczas konferencji prasowej.