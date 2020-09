EBC zrewidował prognozę dla strefy euro na 2020 rok do -8% PKB z -8,7%

Warszawa, 10.09.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) zrewidował prognozę dotyczącą gospodarki strefy euro na 2020 rok do spadku PKB - w scenariuszu bazowym - o 8% wobec 8,7% spadku oczekiwanego w czerwcu br., oraz na 2021 r. odpowiednio do 5% wzrostu wobec 5,2% wzrostu oczekiwanego wcześniej i na 2022 rok - do 3,2% wzrostu z oczekiwanych wcześniej 3,3% wzrostu, podała prezes EBC Christine Lagarde.