EBI i LBBW przekażą po 184 mln zł na budowę 4 farm wiatrowych w Wielkopolsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i LBBW przekazały po 184 mln zł (ok. 42 mln euro) na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim, podał bank. Łączna moc zainstalowana wyniesie 102,5 MW, co wystarczy do zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 60 tys. gospodarstw domowych w okresach szczytowego obciążenia.