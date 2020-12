EBI: Według 51% Polaków odbudowa po pandemii powinna uwzględniać kryzys klimat.

Na pierwszym miejscu wśród wyzwań, przed jakimi stoi w tym roku Polska, znalazła się pandemia COVID-19 (77% odpowiedzi). Na drugiej pozycji uplasowały się problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych. Chociaż kwestia dostępu do opieki zdrowotnej spadła z pierwszego miejsca na drugie, nadal wskazuje na nią 62% ankietowanych Polaków, co jest wynikiem o 33 punkty procentowe wyższym od średniej europejskiej, wynika z materiału.