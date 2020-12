Ebury: Interwencja NBP i obawy dotyczące pandemii osłabiły złotego

Polski złoty zakończył ubiegły tydzień osłabieniem, do którego doszło pod sam jego koniec. Miało ono bezpośredni związek z działaniami Narodowego Banku Polskiego, który po raz pierwszy od wielu lat zdecydował się na interwencję na rynku walutowym. W ostatnich miesiącach decydenci banku centralnego wielokrotnie odnosili się do kursu walutowego, którego ,,brak wyraźnego i trwalszego dostosowania" uznawali za czynnik mogący ograniczać tempo ożywienia gospodarki.

W kontekście tej interwencji obecnie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Jest to nietypowy krok, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobrą sytuację krajowego eksportu. W kontekście działań NBP kluczowe będą kolejne dni i tygodnie - z uwagą będziemy obserwować, czy piątkowy ruch był jednorazowy, czy pójdą za nim podobne kroki w przyszłości. Na początku obecnego tygodnia nadal obserwujemy słabość złotego, kurs EUR/PLN przed południem osiągnął najniższy poziom od ok. półtora miesiąca. Nie wiążemy tego jednak z działaniami NBP, osłabienia na podobną skalę doświadczają bowiem pozostałe kluczowe waluty regionu. Znaleźliśmy się w ciekawym punkcie, sądzimy jednak, że dla oczekiwanego przez nas umocnienia złotego większe ryzyko niż działania banku centralnego stanowi pandemia.

Euro wspierały lepsze grudniowe odczyty PMI dla strefy euro. Wygląda na to, że firmy lepiej dostosowują się do kolejnej rundy lockdownów i restrykcji, niż miało to miejsce za pierwszym razem. Indeks zbiorczy znalazł się w okolicy poziomu 50, sugerując względną stabilizację sytuacji gospodarczej w grudniu. Dane o inflacji w listopadzie nie przyniosły zaskoczenia, pokazując tę samą dynamikę, co wstępne odczyty. Inflacja bazowa pozostała na rekordowo niskim poziomie, nie osiągnęła jednak nowych minimów.