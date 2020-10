Ebury: Istotne polityczne rozstrzygnięcia w USA są coraz bliżej 

Najbliższe dni nie będą obfitowały w istotne publikacje z USA, stąd też dla dolara największe znaczenie powinna mieć polityka. Inwestorzy będą wypatrywali nowych sondaży, które pozwolą stwierdzić, jak prawdopodobne jest zwycięstwo Demokratów z na tyle dużą przewagą, żeby nie doszło do sporu wyborczego i żeby w 2021 roku pojawiła się dodatkowa pomoc fiskalna. W krótszej perspektywie nadal sądzimy, że prawdopodobne jest osiągnięcie kompromisu w kontekście pakietu fiskalnego przed wyborami, co też w coraz większym stopniu wyceniają rynki. Byłoby to jednoznacznie pozytywne dla walut rynków wschodzących, jednak wpływ na kurs EUR/USD jest trudniejszy do przewidzenia. Wracając do kwestii wyborów: Joe Biden obecnie utrzymuje przewagę rzędu ok. 9 punktów procentowych w ostatnim zbiorczym sondażu (poll of polls). Liderzy Demokratów dominują obecnie niemal we wszystkich kluczowych swing states.