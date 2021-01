Ebury: Rynki czekają na powrót normalności, dolar zyskuje

Miniony tydzień charakteryzował się słabością złotego, który radził sobie gorzej od pozostałych istotnych walut regionu. Środowe posiedzenie RPP przeszło bez większego echa. W komunikacie po spotkaniu wspomniano o możliwości interwencji walutowych, zabrakło w nim jednak odniesienia do potencjalnej obniżki stóp procentowych. Znacznie ciekawsza okazała się piątkowa konferencja prezesa NBP, Adama Glapińskiego, dla dziennikarzy. Jednak również ona nie wskazuje na to, żeby bazowym scenariuszem miała być obniżka stóp. W coraz mniejszym stopniu wycenia ją też rynek.

Kluczowe będą przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, ocena wpływu przedłużonych lockdownów na wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale 2020 i perspektyw tego wpływu w obecnym kwartale. Po drugie, pogląd na silną aprecjację euro w tym samym okresie. Istnieje możliwość, że Lagarde ponownie wyrazi niechęć banku względem silniejszej waluty, tak jak zrobiła to w grudniu. To mogłoby nieco osłabić euro. Oprócz tego, we wtorek opublikowane zostaną dane ankietowe dotyczące kredytów bankowych, co pozwoli nam spojrzeć w przyszłość.

Co nieco paradoksalne, stabilizacja rentowności amerykańskich obligacji po ich rajdzie z ostatnich tygodni przyniosła dolarowi wytchnienie. Stany Zjednoczone na przestrzeni zaledwie tygodnia zdołały uplasować na rynku obligacje skarbowe o wartości 120 mld dolarów, tymczasem krzywa dochodowości zakończyła tydzień na niższym poziomie, niż go rozpoczęła. To oznaka zaufania do amerykańskich instytucji i administracji Bidena, pomimo niedawnych zawirowań. W zeszłym tygodniu Biden przedstawił plan stymulacji fiskalnej o wartości 1,9 bln USD, który obejmuje wydłużenie dodatkowej pomocy dla bezrobotnych do końca września.